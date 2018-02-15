Бабиков: у биатлонной команды «выбили палочки»

Российский биатлонист Антон Бабиков сравнил биатлонную и лыжную команды России на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Есть такая настольная игра — «Дженга», и можно сказать, что у них эта башня из палочек ровно стоит, несмотря на выбитые палочки. Они продолжают биться и показывать нереальные результаты. У нас же выбили несколько палочек — и башня шатается и вот-вот рухнет. Лыжники выглядят здоровой и крепкой командой, хотя их тоже лишили лидеров. Они для нас пример того, как стойко можно бороться, несмотря на любые невзгоды.
Команда лыжников ковалась ещё на протяжении всего сезона, всей летней подготовки. Нельзя сделать это мгновенно на Олимпиаде, если, например, приедет руководство и начнёт нас поддерживать. Это процесс, который выстраивается годами. Надо у них поучиться, а не становиться дружными, только когда всё плохо», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.