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Вяльбе: лыжник Спицов заслужил бронзовую медаль
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Вяльбе: лыжник Спицов заслужил бронзовую медаль Олимпиады-2018 

ТАСС 16 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский лыжник Денис Спицов заслуженно завоевал бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В пятницу Спицов стал третьим в гонке на 15 км свободным стилем. Первое место занял швейцарец Дарио Колонья, второе — норвежец Симен Крюгер.
"Денис заслужил, это настоящая победа и большая радость. Очень нервничали и переживали до последнего. Передавали по рации, что еще француз (Морис Манифика — прим. ТАСС) на дистанции, но все равно победили. Спасибо большое тренерам и спортсменам, это победа", — сказала Вяльбе.
Российские спортсмены, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, в Пхёнчхане завоевали семь медалей (две серебряные, пять бронзовых).
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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