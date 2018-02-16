Вяльбе: лыжник Спицов заслужил бронзовую медаль Олимпиады-2018

Российский лыжник Денис Спицов заслуженно завоевал бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

"Денис заслужил, это настоящая победа и большая радость. Очень нервничали и переживали до последнего. Передавали по рации, что еще француз (Морис Манифика — прим. ТАСС) на дистанции, но все равно победили. Спасибо большое тренерам и спортсменам, это победа", — сказала Вяльбе. В пятницу Спицов стал третьим в гонке на 15 км свободным стилем. Первое место занял швейцарец Дарио Колонья, второе — норвежец Симен Крюгер

Российские спортсмены, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, в Пхёнчхане завоевали семь медалей (две серебряные, пять бронзовых).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.