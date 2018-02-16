Мельниченко: Олимпиада выглядит красивой только по телевизору

Российский лыжник Андрей Мельниченко поделился впечатлениями от атмосферы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Обычный этап Кубка мира, только очень закрытый и с большим количеством народа, всё по аккредитациям. Мне это не очень нравится», — заявил Мельниченко.
Лыжник рассказал, как прошла церемония открытия ОИ-2018 для спортсменов.
«Всё хорошо только на телевизоре, на трибунах, но не для самих спортсменов. Мы всё время простояли в ожидании в палатках, вышли на 20-30 минут на улицу и ушли. Я ожидал большего», — сказал Мельниченко.
Ранее россиянин Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.