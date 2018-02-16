Ещё
Мельниченко: Олимпиада выглядит красивой только по телевизору
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжник Мельниченко заявил, что Олимпиада выглядит красивой только по телевизору 

RT на русском 16 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский лыжник Андрей Мельниченко поделился впечатлениями от атмосферы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Обычный этап Кубка мира, только очень закрытый и с большим количеством народа, всё по аккредитациям. Мне это не очень нравится», — заявил Мельниченко.
Лыжник рассказал, как прошла церемония открытия ОИ-2018 для спортсменов.
«Всё хорошо только на телевизоре, на трибунах, но не для самих спортсменов. Мы всё время простояли в ожидании в палатках, вышли на 20-30 минут на улицу и ушли. Я ожидал большего», — сказал Мельниченко.
Ранее россиянин Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
RT на русском: последние новости
Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхёнчхане Вице-президент IBU уверен, что в будущем всплывёт ещё не один допинг-случай у россиян Россиянка Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км на Паралимпиаде в Пхёнчхане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение