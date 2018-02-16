Спицов посвятил бронзовую медаль отцу

Лыжник Спицов посвятил олимпийскую бронзовую медаль отцу

Российский лыжник Денис Спицов посвятил бронзовую медаль Олимпийских игр в гонке на 15 км своему отцу. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Не верится, что наконец-то добрался до подиума, — сказал Спицов. — Конечно, пока лучший лыжник в мире — Дарио Колонья, но я — один из лучших. Было нервозно, ожидание тоже было томительным, соперники бежали медленно. Я могу посвятить бронзовую медаль отцу, я благодарен за то, что он привел меня в лыжи". Ранее Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км, преодолев дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. Золото у швейцарца Дарио Колоньи (33 минуты 43,9 секунды). Серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер (34.02,2).

Денис Спицов родился 16 августа 1996 года в Вологодской области. Победитель молодежного чемпионата мира 2018 года (до 23 лет) в скиатлоне, вице-чемпион в гонке на 15 км классическим стилем. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи 2017 года. Чемпион мира среди юниоров 2015 года в эстафете, неоднократный призер юниорских чемпионатов мира.

На Играх в Пхёнчхане также занял четвертое место в скиатлоне. В нынешнем сезоне показал третье время в гонке преследования на 9 км в гору на "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме, в общем зачете гонки занял 13-е место. Серебряный призер зимних Военных игр 2017 года в гонке на 15 км свободным стилем.

Спицов — студент Тюменского государственного университета. Представляет Тюменскую область.