Вяльбе: наши лучшие лыжники остались в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что испытывает двойственные чувства на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Сейчас очень тяжёлая для меня ситуация. Я радуюсь медалям и Дениса Спицова, и Саши Большунова с Юлей Белоруковой, которые успешно выступили в спринте. В то же время понимаю, что практически лучшие наши силы остались в России», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Глава ФЛГР призналась, что российские спортсмены, которыхх не допустили к участия в ОИ, поздравялют её и команду с успехами российских олимпийцев.

Ранее стал известен состав российской команды на женскую лыжную эстафету на ОИ-2018