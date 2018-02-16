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«Наши лучшие лыжники остались в России»
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Вяльбе: наши лучшие лыжники остались в России 

RT на русском 16 февраля 2018
Фото: ТАСС
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что испытывает двойственные чувства на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Сейчас очень тяжёлая для меня ситуация. Я радуюсь медалям и Дениса Спицова, и Саши Большунова с Юлей Белоруковой, которые успешно выступили в спринте. В то же время понимаю, что практически лучшие наши силы остались в России», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».
Глава ФЛГР призналась, что российские спортсмены, которыхх не допустили к участия в ОИ, поздравялют её и команду с успехами российских олимпийцев.
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