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В Индии погиб российский лыжник
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В Индии погиб российский лыжник 

РИА Новости 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Группа лыжников из РФ попала под лавину в индийском штате Джамму и Кашмир на севере Индии, один из них погиб, заявила в пятницу полиция штата.
"Один из российских лыжников попал под лавину в курортной зоне Гульмарг и погиб на месте. Еще четверо из этой группы были спасены", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Иные подробности инцидента пока не проводятся.
В свою очередь в консульском отделе посольства России в Индии заявили РИА Новости, что не получали какого-либо официального уведомления об инциденте.
"Индийская сторона пока никак официально не уведомила нас о произошедшем. Пострадавшие в посольство также не обращались. В настоящее время мы пытаемся связаться с полицией на месте. Будем держать ситуацию на контроле", — заявили в российской дипмиссии.
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