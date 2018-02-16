В Индии погиб российский лыжник

Группа лыжников из РФ попала под лавину в индийском штате Джамму и Кашмир на севере Индии, один из них погиб, заявила в пятницу полиция штата.

"Один из российских лыжников попал под лавину в курортной зоне Гульмарг и погиб на месте. Еще четверо из этой группы были спасены", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Иные подробности инцидента пока не проводятся.

В свою очередь в консульском отделе посольства России в Индии заявили РИА Новости , что не получали какого-либо официального уведомления об инциденте.