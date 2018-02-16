Ещё
Спицов удивился завоеванной медали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский лыжник рассказал о плохом самочувствии и удивился завоеванной медали 

Lenta.ru 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал завоеванную бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».
«Вообще не верю, что добрался до подиума. После четвертого места очень хотел взять медаль. Но утром чувствовал себя не очень хорошо, и рассчитывать на такой успех было сложно. Пока не могу понять, что произошло», — заявил Спицов.
Лыжник рассказал, что посвятил третье место погибшему в 2009 году отцу. «В благодарность за то, что привел меня именно в лыжи и привил любовь к ним», — сказал он.
Ранее 16 февраля Денис Спицов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в индивидуальной гонке на 15 километров. Золото выиграл швейцарец Дарио Колонья, вторым стал норвежец Симен Крюгер.
Медаль Спицова стала третьей для российских лыжников на Олимпиаде. 13 февраля Александр Большунов выиграл бронзу в спринте у мужчин, у женщин третьей стала Юлия Белорукова.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение