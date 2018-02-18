Спицова назвали героем Олимпиады в Южной Корее

Менеджер сборной России по лыжным гонкам назвал Спицова героем Олимпийских игр

Потом Спицов завоевал бронзу в 15-километровой гонке: это была просто сенсация! Сумасшедший по именам состав спортсменов, все как на подбор суперсильные. Морис Манифика , Дарио Колонья, Мартин Сундбю… Вся элита! Причем каждый отлично бежит свободным стилем. А наш Денис в такой компании не стушевался, вырвал на финише несколько секунд и занял третье место.

Сегодня он подтвердил свои способности. Дай бог Спицову в дальнейшем так прогрессировать", — отметил Чарковский.

Ранее сообщалось, что лыжники завоевали серебряную медаль в эстафете.