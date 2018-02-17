Что же они творят на этой Олимпиаде?! Новая медаль России

Что же они творят на этой Олимпиаде?! У России — медаль в лыжной эстафете!

Доминирование в «классике» и идеальная тактика в «коньке» — самая молодая лыжная сборная Олимпиады завоевала бронзу в эстафете. Это Россия!

Непряева начинает и выигрывает

Анастасии Седовой и Пожалуй никогда в последние годы, еще со времен Олимпиады в Турине мы не ждали женской эстафеты на крупных лыжных соревнованиях с такой надеждой. Молодая российская команда в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой Анны Нечаевской имела все шансы побороться за бронзу. В числе главных соперниц нашей команды были финки, американки и немки, имеющие в своём составе нескольких звёзд, но при этом не обладающие настолько ровной командой. Норвежской дрим-тим, не выставившей лидера Кубка мира Хейди Венг , можно было примерять золотые награды ещё до старта.

Норвежка Ингвильд Эстберг сразу возглавила пелотон, а сломавшая палку француженка сразу оказалась в отстающих. Непряева заняла место в лидирующей группе и выходила на параллельную лыжню с норвежкой, а затем и вовсе вышла в единоличные лидеры. Казалось, что Наталья выбрала на эстафетную гонку на Играх сомнительную тактику. Зачем сразу взвинчивать темп и вести соперниц за собой? Но с другой стороны главные соперницы имели на этом этапе слабые звенья. Возрастную финку Айно Кайсу Сааринен и малоизвестную американку Софи Колдуэлл было проще отцепить сразу. Немка Штефани Бёллер первой не выдержала рывка россиянки к середине дистанции, а затем подвисла и американка. Зато Сааринен чувствовала себя уверенно и на опыте цеплялась за лидерами.

Эстберг чувствовала себя королевой в такой ситуации. Она просто следовала за Непряевой и готовила контратаку на финишные километры. В какой-то момент остальных соперниц удалось отцепить. Шведка Анна Хог держала лидерский тандем в поле зрения, а словенка Лампич вместе с суперветераном Сааринен пытались цепляться за ней. Непряева продолжила диктовать темп и на заключительном отрезке, однако значительно оторваться от соперниц ей и Эстберг не удавалось, а норвежка категорически не хотела выходить на смены. Оказалось, что у норвежки просто не было запаса сил. Непряева укатала её в последний подъём и на передаче эстафеты привезла пару десятков метров. Эстберг проиграла даже финишный рывок сенсационной Лампич. Отрыв тройки лидеров получился внушительным — около 20 секунд. Белорукова убежала от погони

Шведки на втором этапе рассчитывали отыграть за счёт Шарлотт Каллы, а у финнок старт приняла не менее грозная Кертту Нисканен. В то же время задачу отцепить американок и немок Непряева выполнила на отлично. Накормившая себя окончательно Колдуэлл проиграла целую минуту. Белорукова не стала сразу обегать от соперниц и повела за собой Якобсен и Катю Виснар. Шведки и финнки начали за этой группой серьёзную погоню. Норвежка и россиянки избавились от балласта в лице словенки уже к середине первого круга. На экваторе этапа Калла сократила отставание до 13 секунд и к концу этапа имела все шансы его выбрать полностью.

Круг медальных претенденток к концу второго этапа очертился полностью. Три сканданавских страны и Россия и должны были разыграть между собой награды, а словенка продолжила отставать. Калла на каждом объеме отыгрывала по нескольку секунд и подвозила за собой опасную соперницу Нисканен. У Белоруковой, как и у Непряевой отлично работали лыжи на спусках и россиянка снова начала убегать от норвежки, чувствуя за спиной горячее дыхание новых соперниц. Калла и Нисканен прошли норвежку, как стоячую, поставив команду-фаворита на грань поражения перед коньковыми этапами. На финише Калла догнала Белорукову, отправив Эббу Андерсон в паре с Анастасией Седовой. Хага спасла Норвегии золотые шансы

Олимпийская чемпионка в коньковой гонке Рагниль Хага получила 30-секундное отставание на передаче и была вынуждена догонять в компании со швейцаркой Натали фон Зибенталь. Хага сразу же словно сорвалась с цепи. Она отцепила швейцарку, догнала другую возрастную финку Рииту Лиису Ропонен и сократила в половину отставание от лидеров на двух километрах. Седова отдала сопернице инициативу и выпустила шведку вперёд. На длинных прямых норвежка видела всех идущих впереди соперниц и могла адекватно оценить ситуацию.

Уже в первый затяжной подъём в начале второго круга Хага отцепила финку и продолжила выгрызать секунды у лидеров. Седова выходила в подъёмы на параллельную лыжню, но попытаться убежать от шведки у неё уже не было сил. Лидеры шли на пределе и даже Хага в какой-то момент смотрелась на подъёмах тяжеловато, но перед выходом на стадион сократила преимущество до минимума. Она спасла для своей команды золотую гонку и передала её судьбу в руки великой и могучей Марит Бьорген. Выбор Нечаевской: главное — отстоять бронзу

Финишёр нашей сборной Анна Нечаевская активно начала свой этап, попытавшись сразу отцепить шведскую королеву спринта Стину Нильсон, но уже в подъёме была вынуждена уступить соперницам из Швеции и Норвегии, а затем начала стремительно отставать от Бьорген и Нильссон. Нечаевской оставалось отстаивать свою бронзу, так как в полминуте от неё рыла снег сильнейшая финская лыжница Криста Пярмякоски

Нильссон даже и не думала выходить на смены. Она просто «пасла» свою титулованную соперницу и рассчитывала на свой коронный финишный рывок. Нечаевская проиграла целых 20 секунд на первом круге, но выигрывала ещё столько же у Пярмякоски. Россиянка сделала правильный выбор, не погнавшись за золотым журавлем, ради бронзовой синицы.

Шансы Бьорген в борьбе за золото были спрятаны на длинных подъёмах. Норвежка уже не такой острый финишёр, как в лучшие годы, а потому решать вопрос с Нильссон нужно было до выхода на стадион. Нечаевская постепенно пришла в себя и вела свою гонку вполне неплохо. Атака Пярмякоски на второй половине дистанции захлебнулось и её отставание от россиянки больше не сокращалось. Бьорген тем временем предприняла ожидаемый рывок перед выходом на стадион, но молодая шведка его выдержала. Тем не менее Бьорген получила небольшой просвет и этого для победы оказалось достаточно. Опыт взял верх над молодостью, а норвежки взяли у шведок реванш за Сочи.