Трихичев завершил выступления на ОИ из-за травмы

Российский горнолыжник Трихичев завершил выступления на ОИ-2018 из-за травмы

Российский горнолыжник Павел Трихичев вынужден завершить выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонида Мельникова.

Он отметил, что спортсмен будет прооперирован в Австрии в ближайшее время.

Трихичев упал 13 февраля во время скоростного спуска, получив многочисленные ушибы, лёгкое сотрясение мозга, а также разрыв сухожилия локтевого сустава.

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