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Медведев поздравил российских лыжниц с бронзой ОИ
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Медведев поздравил российских лыжниц с бронзой Олимпиады 

Спорт-Экспресс 17 февраля 2018
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с бронзовой медалью в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали третьими в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.
— В лыжной эстафете каждая из вас проявила сильный характер, отличную подготовку и командный дух. Вы доказали, что готовы бороться до конца, опередив многих титулованных соперниц. И бронза, завоёванная вами в упорной борьбе, стала заслуженной наградой, — отмечается в телеграмме Медведева на сайте кабмина.
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