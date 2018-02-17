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Российская лыжница пыталась «убить взглядом» главу МОК
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Российская лыжница пыталась «убить взглядом» главу МОК 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: Reuters
Бронзовая медалистка в эстафетной лыжной гонке Анастасия Седова поделилась впечатлениями от встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
"Когда узнали, что будет встреча, то не знали, чего ждать, что нам может сказать президент МОК, глядя глаза в глаза. Мне было интересно просто понять, что это за человек. Поэтому даже не слушала его, в наушниках был как урок английского: что-то понимаю, что-то — нет. Интересовало лицо, поэтому я села напротив и пыталась будто "убить" взглядом. А он еще так раз — и смотрит на меня", — цитирует Седову "Чемпионат.Com".
Спортсменка отметила, что, несмотря на дружелюбный настрой главы МОК, россиянам не понравились его слова о государственной системеме допинга в стране.
"Никто точно не знает об этом, никто не знает правду — была или не была. Если была, то почему CAS оправдал многих наших ребят?" — сказала Седова.
Ранее россия опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады-2018.
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