Российская лыжница пыталась «убить взглядом» главу МОК 

"Никто точно не знает об этом, никто не знает правду — была или не была. Если была, то почему CAS оправдал многих наших ребят?" — сказала Седова.

Спортсменка отметила, что, несмотря на дружелюбный настрой главы МОК, россиянам не понравились его слова о государственной системеме допинга в стране.