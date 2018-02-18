Тренер: лыжники могут рассчитывать на золото на следующих ОИ

Тренер: российские лыжники могут рассчитывать на золото в эстафете на следующей Олимпиаде

Тренер лыжника Андрея Ларькова Владимир Махалов считает, что российская команда в существующем составе может рассчитывать на золотую медаль в эстафете на следующей Олимпиаде. Об этом он сообщил ТАСС

Алексей Червоткин и "В данном составе команда выложилась на 100%, результат, я считаю, отличный. На следующих Олимпийских играх будем рассчитывать на первое место с такой командой", — сказал Махалов. Российские лыжники выиграли серебряные медали в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. За команду олимпийских атлетов из России бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов Денис Спицов . Российские лыжники вторую Олимпиаду подряд становятся вторыми в эстафете. Это единственные две медали в истории российских лыжных гонок в мужских эстафетах на Олимпиадах.

Он добавил, что в этом году золото не удалось выиграть в том числе из-за выступления Червоткина, который на третьем этапе упустил лидерство и финишировал третьим, его отставание от лидирующего норвежца Симена Крюгера составляло 16,2 секунды.

"Червоткин, видимо еще не совсем восстановился после болезни", — заметил тренер.