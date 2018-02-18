Тренер: лыжники могут рассчитывать на золото на следующих ОИ

Тренер лыжника Андрея Ларькова Владимир Махалов считает, что российская команда в существующем составе может рассчитывать на золотую медаль в эстафете на следующей Олимпиаде. Об этом он сообщил ТАСС.
Российские лыжники выиграли серебряные медали в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. За команду олимпийских атлетов из России бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Российские лыжники вторую Олимпиаду подряд становятся вторыми в эстафете. Это единственные две медали в истории российских лыжных гонок в мужских эстафетах на Олимпиадах.
"В данном составе команда выложилась на 100%, результат, я считаю, отличный. На следующих Олимпийских играх будем рассчитывать на первое место с такой командой", — сказал Махалов.
Он добавил, что в этом году золото не удалось выиграть в том числе из-за выступления Червоткина, который на третьем этапе упустил лидерство и финишировал третьим, его отставание от лидирующего норвежца Симена Крюгера составляло 16,2 секунды.
"Червоткин, видимо еще не совсем восстановился после болезни", — заметил тренер.
Золото в лыжной эстафете завоевала сборная Норвегии в составе Дидрика Тёнсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера, Йоханнеса Клэбо; норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне проиграли лидерам 9,4 секунды. Бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера (+36,9). Первые два этапа эстафеты лыжники проходят классическим стилем, а третий и четвертый — свободным.