Жуков назвал Вяльбе героем Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил вклад главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в успехи российских спортсменов на Олимпиаде. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Хотел бы отметить работу, проведенную Еленой Вяльбе, в этих результатах ее огромный вклад. Это и не только выдающийся спортсмен, и тренер, и организатор. Она вдохновляет нашу команду, болеет и переживает за каждого.
Считаю, что она настоящий герой этой Олимпиады", — сказал Жуков.
Также он отметил, что российские молодые лыжники и лыжницы выступают на этой Олимпиаде блестяще.
"Никто не ожидал, что в отсутствие наших лидеров вчерашние юниоры смогут оказать сопротивление шведам, финнам, норвежцам, но изо дня в день берут медали, выступают все лучше и лучше. Уверен, что ребята еще поборются за золото", — добавил глава ОКР.
Ранее сообщалось, что лыжники завоевали серебряную медаль в эстафете.