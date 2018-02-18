Глава ОКР Жуков назвал Вяльбе героем Олимпиады

"Хотел бы отметить работу, проведенную Еленой Вяльбе, в этих результатах ее огромный вклад. Это и не только выдающийся спортсмен, и тренер, и организатор. Она вдохновляет нашу команду, болеет и переживает за каждого. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил вклад главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в успехи российских спортсменов на Олимпиаде. Слова чиновника приводит ТАСС

Считаю, что она настоящий герой этой Олимпиады", — сказал Жуков.

"Никто не ожидал, что в отсутствие наших лидеров вчерашние юниоры смогут оказать сопротивление шведам, финнам, норвежцам, но изо дня в день берут медали, выступают все лучше и лучше. Уверен, что ребята еще поборются за золото", — добавил глава ОКР. Также он отметил, что российские молодые лыжники и лыжницы выступают на этой Олимпиаде блестяще.

Ранее сообщалось, что лыжники завоевали серебряную медаль в эстафете.