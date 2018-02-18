Лыжнику Червоткину стыдно за свое выступление на ОИ

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление на третьем этапе эстафеты 4 × 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Я мог бы пробежать этап лучше, если бы были кондиции как на «Тур де Ски». Я не был уверен в себе, не хватало практики. Я подвёл ребят и признаю это. Всегда хочется большего — серебро это конечно хорошо, но аппетит приходит во время еды», — рассказал Червоткин после гонки.
Он отметил, что на своём этапе выложился на всё на что смог.
«Я извинился перед ребятами, они меня поддержали. Я не в форме и проиграл свой этап, тренера мне доверили поставили в состав, но вышло немного всё боком», — добавил лыжник.
Ранее сообщалось, что Юрий Чарковский рассказал, что помешало лыжнику Червоткину выступить «в свою силу» в эстафете на ОИ-2018.