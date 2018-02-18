Ещё
Лыжнику Червоткину стыдно за свое выступление на ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжник Червоткин: я подвёл ребят и признаю это 

RT на русском 18 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление на третьем этапе эстафеты 4 × 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Я мог бы пробежать этап лучше, если бы были кондиции как на «Тур де Ски». Я не был уверен в себе, не хватало практики. Я подвёл ребят и признаю это. Всегда хочется большего — серебро это конечно хорошо, но аппетит приходит во время еды», — рассказал Червоткин после гонки.
Он отметил, что на своём этапе выложился на всё на что смог.
«Я извинился перед ребятами, они меня поддержали. Я не в форме и проиграл свой этап, тренера мне доверили поставили в состав, но вышло немного всё боком», — добавил лыжник.
Ранее сообщалось, что Юрий Чарковский рассказал, что помешало лыжнику Червоткину выступить «в свою силу» в эстафете на ОИ-2018.
RT на русском: последние новости
Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхёнчхане Вице-президент IBU уверен, что в будущем всплывёт ещё не один допинг-случай у россиян Россиянка Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км на Паралимпиаде в Пхёнчхане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение