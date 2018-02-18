Вяльбе расплакалась из-за результатов лыжников на Олимпиаде

Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников

После того, как российские лыжники завоевали серебро в мужской эстафете четыре на десять километров на Олимпиаде в Пхенчхане президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла сдержать слез. Она призналась, что рассчитывала на третье место.

Елена Вяльбе не смогла сдержать слез после того, как российские лыжники завоевали для себя право подняться на пьедестал победителей на Олимпиаде в Пхенчхане. Происходящее сняли на видео.

"Честно говоря, надеялась, что будем третьими и молила бога. И бог услышал и дал даже больше. Что касается надежды на золото, я не обольщалась", — цитирует ее "Р-Спорт". Елена Вялбе добавила, что одинаково переживала за всех лыжников. С журналистами президент Федерации лыжных гонок России общалась, не скрывая волнение. "Я так счастлива… Даже не знаю, что говорить. Просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие приятные минуты на столь трудной Олимпиаде", — цитирует "Матч ТВ" Елену Вялбе.