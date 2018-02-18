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Медведев поздравил российских лыжников с серебром на ОИ
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Медведев поздравил российских лыжников с серебром в эстафете на Олимпиаде 

ТАСС 18 февраля 2018
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с серебряными медалями в эстафете 4х10 км на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
"Лыжная эстафета, серебро. Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова", — написал премьер в воскресенье в Twitter.
Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 10 медалей (три серебряные и семь бронзовых) на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Российские лыжники вторую Олимпиаду подряд завоевывают серебро в эстафете. В Сочи в 2014 году серебряные медали выиграли Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков и Максим Велегжанин. Это единственные две медали в истории российских лыжных гонок в мужских эстафетах на Олимпиадах.
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