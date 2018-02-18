Лыжник Спицов сообщил о болезни Устюгова 

Российский лыжник Денис Спицов, который завоевал серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщил о болезни двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова во время подготовки к этапу Кубка мира.
«Сергей Устюгов пишет, переживает. Я знаю, что он заболел, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Спицова ТАСС.
Он выразил надежду, что на этапах Кубка мира Устюгов сможет найти мотивацию и вернуться в борьбу.
Ранее сообщалось, что норвежской лыжнице обидно слышать обвинения в допинге от российских журналистов.