Лыжник Спицов сообщил о болезни Устюгова

Российский лыжник Денис Спицов , который завоевал серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщил о болезни двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова во время подготовки к этапу Кубка мира.

«Сергей Устюгов пишет, переживает. Я знаю, что он заболел, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Спицова ТАСС.

Он выразил надежду, что на этапах Кубка мира Устюгов сможет найти мотивацию и вернуться в борьбу.

Ранее сообщалось, что норвежской лыжнице обидно слышать обвинения в допинге от российских журналистов.