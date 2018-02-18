Ещё
Олимпийский чемпион из Норвегии восхитился лыжниками России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион из Норвегии восхитился российскими лыжниками 

Lenta.ru 18 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, выигравший золото в эстафете 4 по 10 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане, поделился мнением о российских спортсменах. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы ожидали тяжелую гонку, снимаю шляпу перед российскими спортсменами. Они молодые и невероятно сильные. С учетом того, через что они прошли в последние недели, не зная, кто едет на Олимпиаду, я впечатлен их выступлением. Аплодирую их серебряной медали. Нам в ближайшие годы придется непросто в борьбе с этими ребятами», — заявил Сундбю.
По словам лыжника, после двух этапов ему казалось, что золото достанется команде из России. «Мы действительно сильно отставали от россиян после двух этапов. Но потом я увидел, что Алексей Червоткин бежит медленнее, чем обычно. Если бы он был в кондициях, нам бы пришлось очень непросто», — отметил норвежец.
Ранее, 18 февраля, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров. Победителями стали спортсмены из Норвегии, третье место заняли французы.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение