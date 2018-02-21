Российские лыжницы вышли в финал командного спринта на ОИ-2018

Женская сборная России по лыжным гонкам вышла в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Россиянки Наталья Непряева Юлия Белорукова преодолели дистанцию за 16 минут и 24,63 секунды и стали третьими в своём полуфинальном забеге.

На первом месте финишировала сборная США (16:22,56), на втором — команда Швеции (+0,72).

Россиянки не смогли напрямую попасть в финал, однако отобрались по времени.

Финал лыжной эстафеты пройдёт 21 февраля. Начало — в 13:00.

Ранее стал известен состав сборной России в лыжегоночном командном спринте на Олимпиаде в Пхёнчхане.