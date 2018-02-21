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Российские лыжницы вышли в финал командного спринта
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Российские лыжницы вышли в финал командного спринта на ОИ-2018 

RT на русском 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по лыжным гонкам вышла в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова преодолели дистанцию за 16 минут и 24,63 секунды и стали третьими в своём полуфинальном забеге.
На первом месте финишировала сборная США (16:22,56), на втором — команда Швеции (+0,72).
Россиянки не смогли напрямую попасть в финал, однако отобрались по времени.
Финал лыжной эстафеты пройдёт 21 февраля. Начало — в 13:00.
Ранее стал известен состав сборной России в лыжегоночном командном спринте на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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