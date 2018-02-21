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Спицова попытались обвинить в употреблении допинга
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Французский лыжник намекнул на то, что россиянин Спицов может применять допинг 

RT на русском 21 февраля 2018
Французский лыжник Морис Манифика намекнул на то, что россиянин Денис Спицов может быть замешан в допинговых делах. Спицов завоевал две медали на Олимпийских 2018 года в Пхёнчхане — в индивидуальной гонке на 15 км и в эстафете 4х10 км.
«Я не удивлён его результатами в Корее. Он был силён в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Но посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — цитирует Манифика Afonbladet.
Ранее тренер российских лыжников Маркус Крамер заявил, что результат российских лыжников является лучшим ответом на то, что они выигрывают без допинга.
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