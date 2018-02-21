Спицова попытались обвинить в употреблении допинга

Французский лыжник намекнул на то, что россиянин Спицов может применять допинг

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Вице-президент IBU уверен, что в будущем всплывёт ещё не один допинг-случай у россиян

Российская лыжница Румянцева выиграла золото в гонке на 15 км на Паралимпиаде

Биатлонистка Кузьмина: штрафной круг пришлось бежать очень быстро, так как я очень хотела побороться за победу