Спицова попытались обвинить в употреблении допинга

Французский лыжник Морис Манифика намекнул на то, что россиянин Денис Спицов может быть замешан в допинговых делах. Спицов завоевал две медали на Олимпийских 2018 года в Пхёнчхане — в индивидуальной гонке на 15 км и в эстафете 4х10 км.
«Я не удивлён его результатами в Корее. Он был силён в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Но посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — цитирует Манифика Afonbladet.
Ранее тренер российских лыжников Маркус Крамер заявил, что результат российских лыжников является лучшим ответом на то, что они выигрывают без допинга.