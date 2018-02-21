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Норвежские лыжники повторили успех СССР на Олимпиаде
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Норвежские лыжники завоевали 13 медалей на Играх-2018 и повторили рекорд СССР 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Норвежские лыжники норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо сегодня на Играх в Пхёнчхане завоевали золото в командном спринте.
После этого норвежцы стали первом командой, которой удалось взять шесть золотых наград в лыжных гонках на одной Олимпиаде.
Всего на счету сборной Норвегии 13 медалей в Пхёнчхане-2018. У норвежцев 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.
Они повторили рекорд советских лыжников с Олимпийских игр в Калгари-1988. У сборной СССР тогда было 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
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