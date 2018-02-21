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Российских лыжников назвали героями Олимпиады
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Крянин назвал российских лыжников героями Олимпиады в Пхёнчхане 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Результаты российских лыжников на Олимпиаде в Пхёнчхане позволяют назвать их одними из главных героев Игр. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.
В среду российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали третьими в командном спринте, показав результат 15 минут 57,9 секунды. Победителями стали норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо (15.56,2), бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув (15.58,2). Это серебро стало вторым для отечественных лыжников на Играх в Пхёнчхане. Также на их счету четыре бронзовые медали.
"Ребята не только себя показали, но и постояли за старших товарищей, которых не пригласили на Игры. Молодцы, очень рады за них, они не дрогнули и показывают отличные результаты. Их можно смело назвать героями всей Олимпиады", — отметил Крянин.
"На данный момент с Клэбо может бороться только [Сергей] Устюгов, который не был приглашен на Олимпиаду. Увидеть их борьбу было бы намного интереснее", — добавил собеседник агентства.
Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.
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