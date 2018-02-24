США объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени

В организации объяснили свое решение желанием «поддержать чистый спорт», несмотря на то, что Международный союз биатлонистов допустил проведение этапа Кубка мира в России.
Американские биатлонисты намерены игнорировать заключительный этап Кубка мира, который состоится в российской Тюмени. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на заявление федерации биатлона США.
Согласно решению Международного союза биатлонистов, заседание которого прошло в олимпийском Пхенчхане, этап Кубка мира в России должен быть сохранен. Именно это решение вызвало протест в американской федерации биатлона.
Как сказано в заявлении американской федерации биатлона, проведение Кубка мира в России является «неприемлемым». В организации объяснили это желанием «поддержать чистый спорт».
Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил нескольких ведущих российских биатлонисток от Игр за недоказанное употребление допинга. Спортсменки подали в суд за клевету на бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором в этом разбирательстве.