Спицов ответил на подозрения французского спортсмена

Российский лыжник счел подозрения в употреблении допинга ошибкой переводчика

Российский лыжник Денис Спицов , ставший трехкратным призером на Олимпиаде в Пхенчхане, прокомментировал подозрения французского спортсмена Мориса Манифика. Об этом сообщает RT.

«Нам кажется, что это просто провокация либо ошибка в переводе. Но я не думаю, что Морис мог что-то подобное сказать», — сказал 21-летний атлет. Россиянин признался, что не верит в подлинность цитаты француза.

Перед стартом в командной эстафете 21 февраля Манифик намекнул на возможное нарушение Спицовым антидопинговых правил.

Российская команда, представленная Спицовым и Александром Большуновым, завоевала «серебро» в командном спринте. Французская пара Манифика — Жуве замкнула тройку призеров. Золотые медали выиграла норвежская команда, представленная Мартином Йонсрудом Сундбю и Йоханнесом Хесфлотом Клебо.

На Играх Спицов также стал обладателем серебряной медали в эстафете и бронзовой — в гонке на 15 километров.