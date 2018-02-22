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Спицов ответил на подозрения французского спортсмена
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Российский лыжник счел подозрения в употреблении допинга ошибкой переводчика 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Денис Спицов, ставший трехкратным призером на Олимпиаде в Пхенчхане, прокомментировал подозрения французского спортсмена Мориса Манифика. Об этом сообщает RT.
Россиянин признался, что не верит в подлинность цитаты француза.
«Нам кажется, что это просто провокация либо ошибка в переводе. Но я не думаю, что Морис мог что-то подобное сказать», — сказал 21-летний атлет.
Перед стартом в командной эстафете 21 февраля Манифик намекнул на возможное нарушение Спицовым антидопинговых правил.
Российская команда, представленная Спицовым и Александром Большуновым, завоевала «серебро» в командном спринте. Французская пара Манифика — Жуве замкнула тройку призеров. Золотые медали выиграла норвежская команда, представленная Мартином Йонсрудом Сундбю и Йоханнесом Хесфлотом Клебо.
На Играх Спицов также стал обладателем серебряной медали в эстафете и бронзовой — в гонке на 15 километров.
На Олимпиаде уже зафиксировано нарушение антидопинговых правил со стороны российского спортсмена. После обнаружения следов мельдония в двух допинг-пробах керлингист Алексей Крушельницкий вернет бронзовые медали, завоеванные в дабл-миксте вместе со своей супругой — Анастасией Брызгаловой.
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