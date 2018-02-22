Ещё
Большунову и Спицову вручили медали за командный спринт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серебряные медали ОИ-2018 вручены лыжникам Большунову и Спицову за командный спринт 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам командного лыжного спринта состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Серебряные награды получили россияне Денис Спицов и Александр Большунов.
В среду Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте на Олимпийских играх в Пхёнчхане, показав результат 15 минут 57,9 секунды. Победителями стали норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо (15.56,2), бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув (15.58,2). Это серебро стало вторым для лыжной команды олимпийских атлетов из России на Играх-2018. Также российские лыжники завоевали четыре бронзовые медали.
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), в связи с чем российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
ТАСС: последние новости
Итальянская горнолыжница Годжа завоевала малый Хрустальный глобус в скоростном спуске Белые куртки россиян помогли Милениной не волноваться на награждении на Паралимпиаде Миленина и Румянцева готовы бежать лыжную эстафету на Паралимпиаде без мужчин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение