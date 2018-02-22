Большунову и Спицову вручили медали за командный спринт

Серебряные медали ОИ-2018 вручены лыжникам Большунову и Спицову за командный спринт

Александр Большунов. Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам командного лыжного спринта состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Серебряные награды получили россияне Денис Спицов

В среду Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте на Олимпийских играх в Пхёнчхане, показав результат 15 минут 57,9 секунды. Победителями стали норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо (15.56,2), бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув (15.58,2). Это серебро стало вторым для лыжной команды олимпийских атлетов из России на Играх-2018. Также российские лыжники завоевали четыре бронзовые медали.

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), в связи с чем российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.