Лыжники Матвеева и Ретивых выиграли спринт

В ЦЛС «Малиновка» в Архангельской области во второй день соревнований с участием спортсменов, не приглашённых на Олимпиаду-2018, в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам, прошли спринтерские гонки классическим стилем.
В соревнованиях женщин уверенную победу одержала Наталья Матвеева, второй стала Евгения Шаповалова, третьей Полина Некрасова. Также в финальную шестёрку вошли Елена Соболева, Ольга Царёва и Полина Кльсина.
Мужской спринт выиграл Глеб Ретивых, вслед за ним финишировал Александр Панжинский. Третьим стал Андрей Парфенов. Никита Крюков занял восьмое место, Евгений Белов — 12-е, Александр Бессмертных — 14-е, Максим Вылегжанин — 21-е.