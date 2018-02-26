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Норвежцы разозлились и потребовали защитить лыжников
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Норвежцы разозлились и потребовали защитить лыжников-астматиков 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за нежелание проводить разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы. Его слова в понедельник, 26 февраля, приводит NRK.
«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах», — заявил Лефсус.
Функционер отметил, что еще не связывался с FIS по этому вопросу, но «ужасно зол и недоволен работой президента Джанфранко Каспера и генерального секретаря Сары Льюис».
Претензия Лефсуса связана с расследованием, проведенным немецким журналистом Хайо Зеппельтом. 23 февраля он опубликовал видео, якобы подтверждающее, что достижения норвежских лыжников являются в том числе результатом использования лекарств от астмы. По его мнению, медикаменты способствуют ускорению мышечного роста.
За день до начала Олимпидаы-2018 стало известно, что норвежцы взяли с собой на Игры более шести тысяч доз препаратов от астмы, в том числе находящиеся под частичным запретом (употреблять их можно только при наличии терапевтического исключения). Врач скандинавской команды Мона Кьелдсберг объяснила, что большая часть лекарств использована не будет.
На Играх в Пхенчхане сборная Норвегии завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых). 14 из 39 наград команде принесли лыжники — семь золотых, четыре серебряных и три бронзовые.
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