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Вяльбе поскандалила с журналистом на ОИ
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Глава российских лыж Вяльбе поругалась с журналистом Егоровым 

Газета.Ru 24 февраля 2018
Фото: Матч ТВ
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поругалась с известным спортивным журналистом Дмитрием Егоровым во время мужской марафонской гонки на Олимпиаде-2018, передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Как сообщает спецкор, Егоров снимал на видео реакцию главы ФЛГР на гонку, несмотря на просьбу Вяльбе не делать этого. Глава российских лыж дисквалифицирована МОК и наблюдает за всеми соревнованиями Игр с трибуны.
"Ты потом во всякие "ютубы" выкладываешь, как я матом ругаюсь. Хотя твое дело — новости давать", — обратилась Вяльбе к журналисту.
Конфликт был улажен после того, как Егоров извинился перед главой ФЛГР. Вяльбе и журналист пожали друг другу руки.
В лыжном марафоне два российских спортсмена завоевали медали. Александр Большунов выиграл серебро, бронза досталась Андрею Ларькову.
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