Вяльбе поскандалила с журналистом на ОИ

Глава российских лыж Вяльбе поругалась с журналистом Егоровым

Дмитрий Окунев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поругалась с известным спортивным журналистом Дмитрием Егоровым во время мужской марафонской гонки на Олимпиаде-2018, передает специальный корреспондент "Газеты.Ru"

"Ты потом во всякие "ютубы" выкладываешь, как я матом ругаюсь. Хотя твое дело — новости давать", — обратилась Вяльбе к журналисту. Как сообщает спецкор, Егоров снимал на видео реакцию главы ФЛГР на гонку, несмотря на просьбу Вяльбе не делать этого. Глава российских лыж дисквалифицирована МОК и наблюдает за всеми соревнованиями Игр с трибуны.

Конфликт был улажен после того, как Егоров извинился перед главой ФЛГР. Вяльбе и журналист пожали друг другу руки.