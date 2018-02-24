Вяльбе поскандалила с журналистом на ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поругалась с известным спортивным журналистом Дмитрием Егоровым во время мужской марафонской гонки на Олимпиаде-2018, передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Как сообщает спецкор, Егоров снимал на видео реакцию главы ФЛГР на гонку, несмотря на просьбу Вяльбе не делать этого. Глава российских лыж дисквалифицирована МОК и наблюдает за всеми соревнованиями Игр с трибуны.
"Ты потом во всякие "ютубы" выкладываешь, как я матом ругаюсь. Хотя твое дело — новости давать", — обратилась Вяльбе к журналисту.
Конфликт был улажен после того, как Егоров извинился перед главой ФЛГР. Вяльбе и журналист пожали друг другу руки.
В лыжном марафоне два российских спортсмена завоевали медали. Александр Большунов выиграл серебро, бронза досталась Андрею Ларькову.