«Лучше помолчать»: российско-норвежский скандал на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал высказывание норвежца Эмиля Иверсена, который выразил сомнение в болезни россиянина перед Олимпийскими играми.
"Удивлен, что спортсмен может сказать подобное о коллеге, которого не знает. Это неправильно. Считаю, никто не должен так говорить. Если что-то видел и уверен, то говори, а если нет — лучше молчать. Не стал бы делать такие заявления, будь я на его месте", — цитирует Большунова NTB.
Ранее Иверсен назвал "чушью" слова российского лыжника о болезни.