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«Лучше помолчать»: российско-норвежский скандал на ОИ
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Россиянин Большунов предложил норвежскому лыжнику помолчать 

Газета.Ru 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал высказывание норвежца Эмиля Иверсена, который выразил сомнение в болезни россиянина перед Олимпийскими играми.
"Удивлен, что спортсмен может сказать подобное о коллеге, которого не знает. Это неправильно. Считаю, никто не должен так говорить. Если что-то видел и уверен, то говори, а если нет — лучше молчать. Не стал бы делать такие заявления, будь я на его месте", — цитирует Большунова NTB.
Ранее Иверсен назвал "чушью" слова российского лыжника о болезни.
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