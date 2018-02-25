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Седова довольна своим выступлением на Олимпиаде
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Лыжница Седова довольна своим выступлением на Олимпиаде в Пхёнчхане 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Лыжница Анастасия Седова, показавшая в женском марафоне на 30 км лучший результат среди россиянок — 11-е место, довольна своим выступлением на этой Олимпиаде и возвращается домой с хорошим настроением. Об этом Седова сообщила журналистам.
Седова является обладательницей бронзовой медали в эстафете 4х5 км, она также заняла восьмое место на дистанции 10 км свободным стилем и 12-е — в скиатлоне.
"В целом я довольна своим выступлением на этой Олимпиаде, это были первые Игры для меня, — сказала Седова. — У меня появилась определенная стабильность в выступлениях, что не может не радовать. Теперь будем проводить с тренером работу над ошибками. Возвращаюсь домой с медалью и хорошим настроением".
"Сегодня была безумно тяжелая гонка. Поменялась погода, лыжню растопило. Но наша сервис-группа сработала на пять плюсом", — подчеркнула спортсменка.
Седова заметила, что олимпийские 30 км стали для нее первым в ее карьере марафоном на международном уровне.
"Первый раз я бежала его в прошлом году на чемпионате России и победила, а сегодня была вторая моя гонка. Я не настраивалась на какое-то место, а бежала по своему самочувствию", — подытожила лыжница.
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