Лыжница Седова довольна своим выступлением на Олимпиаде в Пхёнчхане

Лыжница Анастасия Седова , показавшая в женском марафоне на 30 км лучший результат среди россиянок — 11-е место, довольна своим выступлением на этой Олимпиаде и возвращается домой с хорошим настроением. Об этом Седова сообщила журналистам.

"В целом я довольна своим выступлением на этой Олимпиаде, это были первые Игры для меня, — сказала Седова. — У меня появилась определенная стабильность в выступлениях, что не может не радовать. Теперь будем проводить с тренером работу над ошибками. Возвращаюсь домой с медалью и хорошим настроением". Седова является обладательницей бронзовой медали в эстафете 4х5 км, она также заняла восьмое место на дистанции 10 км свободным стилем и 12-е — в скиатлоне.

"Сегодня была безумно тяжелая гонка. Поменялась погода, лыжню растопило. Но наша сервис-группа сработала на пять плюсом", — подчеркнула спортсменка.

Седова заметила, что олимпийские 30 км стали для нее первым в ее карьере марафоном на международном уровне.