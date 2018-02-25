Крамер: Российские лыжники показали великолепный результат

"Был показан просто великолепный результат, мы завоевали восемь медалей. Мы не думали о таком итоге перед тем, как ехали в Пхенчхан. У нас на Олимпиаде очень молодая команда, но они проделали просто отличную работу. Здесь было больше медалей, чем в Сочи. Это невероятно, это очень хорошо для российского лыжного спорта", — сказал Крамер.

Напомним, россияне завоевали восемь медалей: три серебряных и пять бронзовых, хотя до Игр не были допущены лидеры национальной лыжной команды. На домашней Олимпиаде в Сочи четыре года назад российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду.