Друри и Нэслунд выиграли вторые старты на этапе КМ по ски-кроссу в Миассе 

В Челябинской области завершился этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе. Во втором старте среди мужчин победил канадец Кевин Друри, а бронзовый призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане россиянин Сергей Ридзик показал 13-й результат.
Среди женщин лучшей стала шведка Сандра Нэслунд. Россиянка Анастасия Чирцова заняла 15-е место.
Фристайл. Этап Кубка мира. Миасс, Россия
Мужчины. Ски-кросс. Второй старт 1. Кевин Друри (Канада). 2. Йонас Ленер (Швейцария). 3. Филип Флисар (Словения)… 13. Сергей Ридзик (Россия)… 23. Игорь Омелин (Россия)… 30. Семён Денщиков (Россия)… 34. Максим Вихров (Россия). 35. Егор Коротков (Россия)… 38. Евгений Можаев (Россия). 39. Кирилл Меренков (Россия)… 42. Артем Набиулин (Россия). 43. Артем Костенко (Россия)… 46. Павел Колготин (Россия). Женщины. Ски-кросс. Второй старт 1. Сандра Нэслунд (Швеция). 2. Бриттани Фелан (Канада). 3. Фанни Шмит (Швейцария)… 15. Анастасия Чирцова (Россия)… 18. Анна Антонова (Россия)… 21. Майя Аверьянова (Россия). 22. Мария Доброва (Россия). 23. Екатерина Артюк (Россия). Виктория Завадовская (Россия) — не финишировала.