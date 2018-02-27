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Спицов попросил не называть лыжников РФ героями
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Спицов попросил не называть российских лыжников героями 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Трехкратный олимпийский призер Денис Спицов не хочет, чтобы российских лыжников называли героями, потому что им еще есть к чему стремиться. Слова спортсмена приводит "Р-Спорт".
"Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить все позади и добиваться чего-то большего, стремиться вперед.
Но нам очень приятно, что удалось показать такой хороший результат за страну, за тех ребят, которые не смогли поехать", — отметил Спицов.
Ранее Александр Большунов сказал, что не чувствует себя звездой после Олимпиады.
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