Спицов попросил не называть лыжников РФ героями

Спицов попросил не называть российских лыжников героями

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Вице-президент IBU выступил против проведения этапа Кубка мира в Тюмени

Лыжница Лысова завоевала бронзу в гонке на 15 км на Паралимпиаде

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Норвегии