Спицов попросил не называть лыжников РФ героями

Трехкратный олимпийский призер Денис Спицов не хочет, чтобы российских лыжников называли героями, потому что им еще есть к чему стремиться. Слова спортсмена приводит "Р-Спорт".
"Не хотелось бы, чтобы нас возносили, называли героями. Надо поскорее постараться забыть эти медали, оставить все позади и добиваться чего-то большего, стремиться вперед.
Но нам очень приятно, что удалось показать такой хороший результат за страну, за тех ребят, которые не смогли поехать", — отметил Спицов.
Ранее Александр Большунов сказал, что не чувствует себя звездой после Олимпиады.