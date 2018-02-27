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В Госдуме оценили слова главы мировых лыж о мельдонии
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В Госдуме оценили слова главы мировых лыж о мельдонии 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал слова главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, сравнившего запрещенный мельдоний с аспирином.
"Я знаю Каспера очень давно. Это человек, который очень много делает для спорта. Он отвечает за все лыжные дисциплины. То, что он такую вещь сказал, для меня очень важно и приятно. Он большой специалист. Я надеюсь, что к нему прислушаются чиновники из организаций, которые могут принимать решения.
Каспер правильно понимает, что это может быть с каждым из нас, не только со спортсменами: могут отравить, могут подставить, подбросить", — цитирует Свищева НСН.
Ранее Каспер высказался об обнаружении мельдония у российского керлингиста Александра Крушельницкого.
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