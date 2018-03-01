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Любители лыжных гонок пробегут дистанцию в Текстильщиках
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Любители лыжных гонок пробегут дистанцию в Текстильщиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Открытые лыжные соревнования «Кубок Гайдара» пройдут в Текстильщиках 11 марта.
Гонку проведут на лыжной трассе, проложенной вокруг дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие жители Юго-Восточного округа Москвы.
— Дистанция составит от одного до пяти километров в зависимости от возраста и пола участников, — сообщила начальник отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, будут награждены грамотами и медалями.
«Кубок Гайдара» пройдет по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 1. Старт намечен на 11.00. Для участия в лыжной гонке необходимо подать предварительную заявку. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 179-65-11.
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