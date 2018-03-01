Любители лыжных гонок пробегут дистанцию в Текстильщиках

Открытые лыжные соревнования «Кубок Гайдара» пройдут в Текстильщиках 11 марта.

Гонку проведут на лыжной трассе, проложенной вокруг дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие жители Юго-Восточного округа Москвы.

— Дистанция составит от одного до пяти километров в зависимости от возраста и пола участников, — сообщила начальник отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, будут награждены грамотами и медалями.

«Кубок Гайдара» пройдет по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 1. Старт намечен на 11.00. Для участия в лыжной гонке необходимо подать предварительную заявку. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 179-65-11.