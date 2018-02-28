Кальсина выиграла скиатлон на Всероссийских соревнованиях

Полина Кальсина из Ханты-Мансийского автономного округа стала победительницей скиатлона на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые проходят в Устьянском районе Архангельской области.
Второе место заняла Яна Кирпиченко (Алтайский край, Красноярский край). Третьей стала Ольга Царева (Республика Коми).
"С самого старта лыжи шли идеально и получалось идти с небольшим запасом, — сказала Кальсина. — Я оторвалась от преследовательниц только на последнем подъеме, но уже на стадионе они меня опять догнали и только на финише все решилось".
В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, в том числе Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).
Право выступить в соревнованиях получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования завершатся 3 марта.