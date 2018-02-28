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Волженцев выиграл скиатлон на Всероссийских соревнованиях
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Лыжник Волженцев выиграл скиатлон на Всероссийских спортивных соревнованиях 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Лыжник Станислав Волженцев из Республики Коми стал победителем скиатлона на Всероссийских спортивных соревнованиях, которые проходят в Устьянском районе Архангельской области.
Второе место занял Ермил Вокуев (Республика Коми). Третьим стал Константин Главатских (Республика Удмуртия).
В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане, помимо Волженцева, Александр Легков, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Петухов, Наталья Матвеева. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).
Размер денежного возрождения участника Всероссийских стартов за призовые места составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.
Право выступить в соревнованиях получили 275 лыжников из 43 регионов. Соревнования завершатся 3 марта.
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