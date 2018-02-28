Путин: Олимпиада показала, что наша лыжная школа возвращает свои позиции в мире

Итоги Олимпийских игр-2018 являются свидетельством возвращения позиций отечественной лыжной школы, заявил президент РФ Владимир Путин на вручении государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Екатерининском зале в Кремле.

"Дорогого стоят и успехи наших лыжников: награды совсем молодым спортсменам — это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мире", — подчеркнул Путин.

"Удалось создать и значительный запас прочности и системы отбора талантов, о необходимости которой мы раньше говорили, о необходимости которой раньше столько было сказано", — добавил глава государства.

На Олимпиаде в Пхенчхане российские лыжники завоевали восемь медалей (3 серебра, 5 бронз).