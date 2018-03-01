Лыжников поселения приглашают на Роговскую лыжню

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Жителей поселения Вороновское, любителей лыжного спорта, приглашают принять участие во II этапе лыжных гонок «Роговская лыжня».

По словам организаторов, спортивное мероприятие проводиться для всех возрастов с целью популяризации лыжного спорта и привлечению жителей округа к здоровому образу жизни.

-Мы ждём на нашей трассе всех: профессионалов и любителей независимо от возраста. Для самых юных участников дистанция в полкилометра, а для более старших— дистанции в 2,5 и 5 км— отметили организаторы.

Желающие принять участие в соревнованиях должны зарегистрироваться в соответствии с положением.