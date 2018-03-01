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Лыжников поселения приглашают на Роговскую лыжню
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Лыжников поселения приглашают на Роговскую лыжню 

Администрация поселения Вороновское 1 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото:архивное
Жителей поселения Вороновское, любителей лыжного спорта, приглашают принять участие во II этапе лыжных гонок «Роговская лыжня».
По словам организаторов, спортивное мероприятие проводиться для всех возрастов с целью популяризации лыжного спорта и привлечению жителей округа к здоровому образу жизни.
-Мы ждём на нашей трассе всех: профессионалов и любителей независимо от возраста. Для самых юных участников дистанция в полкилометра, а для более старших— дистанции в 2,5 и 5 км— отметили организаторы.
Желающие принять участие в соревнованиях должны зарегистрироваться в соответствии с положением.
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