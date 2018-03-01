Уле-Эйнар Бьорндален: Я получил СМС, что в Хольменколлене буду запасным

«Я получил СМС, что в Хольменколлене буду запасным», — приводит слова Бьорндалена NRK. Этот этап Кубка мира состоится с 15 по 19 марта. Напомним, Бьорндален не попал в заявку сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018