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Уле-Эйнар Бьорндален: Я получил СМС, что в Хольменколлене буду запасным
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Уле-Эйнар Бьорндален: Я получил СМС, что в Хольменколлене буду запасным 

Советский спорт 1 марта 2018
«Я получил СМС, что в Хольменколлене буду запасным», — приводит слова Бьорндалена NRK.
Этот этап Кубка мира состоится с 15 по 19 марта.
Напомним, Бьорндален не попал в заявку сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018
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