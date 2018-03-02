Пенсионер УМВД из Ханты-Мансийска пришел вторым в лыжном забеге

В Екатеринбурге на 35-м юбилейном лыжном марафоне «Европа — Азия», ведущий аналитик отдела профессиональной подготовки окружного УМВД Игорь Петелин в своей возрастной группе занял второе место.

В массовом забеге на трассу вышли 800 участников и преодолели круговую трассу длиной в 15 километров.

Лыжным спортом Игорь Петелин начал заниматься еще в юношестве в составе команды СДЮШОР г. Ханты-Мансийска и вот уже на протяжение 40 лет спорт — часть его жизни:

«Марафоны очень значимы для лыжника, и чтобы быть готовым к длинным дистанциям, в первую очередь я тренирую свою выносливость».

Средняя продолжительность лыжного марафона от одного до трех дней, но лыжникам нужны постоянные тренировки. Спортсмен готовиться к нему на протяжении года. За время тренировок Игорь Иванович пробегает около 3,5 тысяч километров, это примерное расстояние от Сургута до Санкт-Петербурга.

«Я получил массу положительных эмоций, добавил в свою копилку еще одну победу и главное — преодолел себя», — признался марафонец.

Финальным спортивным мероприятием ушедшего 2017 года для лыжника стала Спартакиада ветеранов Тюменской области, где он занял почетные 2 и 3 места в личном зачете. Ближайшие соревнования, в которых Игорь Иванович планирует принять участие, станут лыжные гонки в Сургуте, а также, Международный Югорский лыжный марафон, который пройдет в Ханты-Мансийске с дистанцией 50 километров.