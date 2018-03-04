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Кубок мира по фристайлу 2017/2018. 4 марта. Солнечная долина (Миасс). Ски-кросс (прямая видеотрансляция)
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Кубок мира по фристайлу 2017/2018. 4 марта. Солнечная долина (Миасс). Ски-кросс (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 4 марта 2018
Фото: Российский стадион
Со 2 по 4 марта 2018 года в России на Южном Урале в Миассе (Солнечная долина) во второй раз проходят этапы Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
В этом году Челябинская область примет сразу два этапа Кубка: первый — 3 марта, второй − 4 марта.
В «Солнечную Долину» приехали представители 17 стран. По результатам этих соревнований будут определены сильнейшие спортсмены, которые и отправятся на финал Кубка мира во французский Межев.
4 марта в финальных заездах этапа Кубка мира у мужчин будут выступать 3 российских спортсмена: Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Семен Денщиков.
После женской квалификации право выступать 4 марта в финале этапа Кубка мира из российских участниц завоевала только Анастасия Чирцова.
Кубок мира по фристайлу 2017/2018. Солнечная долина (Миасс). Ски-кросс (прямая видеотрансляция)
4 марта — начало в 09:55 (мск).
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