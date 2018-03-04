Кубок мира по фристайлу 2017/2018. 4 марта. Солнечная долина (Миасс). Ски-кросс (прямая видеотрансляция)

Со 2 по 4 марта 2018 года в России на Южном Урале в Миассе (Солнечная долина) во второй раз проходят этапы Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

В этом году Челябинская область примет сразу два этапа Кубка: первый — 3 марта, второй − 4 марта.

В «Солнечную Долину» приехали представители 17 стран. По результатам этих соревнований будут определены сильнейшие спортсмены, которые и отправятся на финал Кубка мира во французский Межев.

4 марта в финальных заездах этапа Кубка мира у мужчин будут выступать 3 российских спортсмена: Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Семен Денщиков.

После женской квалификации право выступать 4 марта в финале этапа Кубка мира из российских участниц завоевала только Анастасия Чирцова.

Кубок мира по фристайлу 2017/2018. Солнечная долина (Миасс). Ски-кросс (прямая видеотрансляция)

4 марта — начало в 09:55 (мск).