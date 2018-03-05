Спортсмены МВД Удмуртии в составе команды «Динамо» заняли первое место на Всероссийских зимних спортивных любительских играх

Со 2 по 4 марта 2018 года в Ижевске впервые прошли Всероссийские зимние спортивные любительские игры, в них приняли участие спортсмены и любители со всей России, которые неравнодушны к здоровому образу жизни, кем движет спортивный азарт и стремление показать свои достижения всей России.

Удмуртская республиканская организация «Динамо» не осталась в стороне от этого спортивного мероприятия и выдвинула на Игры сборную команду из 20 человек, половина из которых — сотрудники МВД . Динамовцы приняли участие в шести видах: лыжные гонки, биатлон, зимний триатлон, конькобежный спорт, горнолыжный спорт и сноуборд.

Наиболее успешно наши спортсмены выступили в соревнованиях по лыжным гонкам — в эстафете мужчины заняли вторую ступень пьедестала, в смешанной эстафете по биатлону, вновь заняв второе место, в зимнем триатлоне спортсмены также взяли серебро.