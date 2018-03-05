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Спортсмены МВД Удмуртии в составе команды «Динамо» заняли первое место на Всероссийских зимних спортивных любительских играх
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Спортсмены МВД Удмуртии в составе команды «Динамо» заняли первое место на Всероссийских зимних спортивных любительских играх 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 марта 2018
Фото: Паралимпийский комитет России
Со 2 по 4 марта 2018 года в Ижевске впервые прошли Всероссийские зимние спортивные любительские игры, в них приняли участие спортсмены и любители со всей России, которые неравнодушны к здоровому образу жизни, кем движет спортивный азарт и стремление показать свои достижения всей России.
Удмуртская республиканская организация «Динамо» не осталась в стороне от этого спортивного мероприятия и выдвинула на Игры сборную команду из 20 человек, половина из которых — сотрудники МВД. Динамовцы приняли участие в шести видах: лыжные гонки, биатлон, зимний триатлон, конькобежный спорт, горнолыжный спорт и сноуборд.
Наиболее успешно наши спортсмены выступили в соревнованиях по лыжным гонкам — в эстафете мужчины заняли вторую ступень пьедестала, в смешанной эстафете по биатлону, вновь заняв второе место, в зимнем триатлоне спортсмены также взяли серебро.
По итогам всех видов команда «Динамо» заняла первое место среди предприятий и организаций Удмуртии. Наибольший вклад в победу сборной «Динамо» Удмуртии внесли сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии по Удмуртской Республике.
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