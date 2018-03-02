Лефсус: нужно встретиться с Нортугом, узнать, что он хочет

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус сообщил, что планирует провести встречу с двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом, чтобы узнать его планы на будущее.

«По определению, Нортуг не прошел отбор в сборную на следующий сезон, потому что не выполнил необходимые критерии. Но пока что мы об этом думали не так много. Нужно встретиться с ним, узнать, что он хочет, и будет ли вообще продолжать карьеру.

Я очень надеюсь, что он продолжит карьеру. Думаю, у него ещё есть незавершённые дела. Надеюсь, он будет мотивирован", — цитирует Лефсуса VG.

По словам Лефсуса, встреча с Нортугом должна пройти в марте-апреле. Состав сборной Норвегии на следующий сезон будет назван в апреле. В оставшихся этапах Кубка мира Нортуг не будет приниматься участие.