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Лефсус: нужно встретиться с Нортугом, узнать, что он хочет
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Лефсус: нужно встретиться с Нортугом, узнать, что он хочет 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус сообщил, что планирует провести встречу с двукратным олимпийским чемпионом Петтером Нортугом, чтобы узнать его планы на будущее.
«По определению, Нортуг не прошел отбор в сборную на следующий сезон, потому что не выполнил необходимые критерии. Но пока что мы об этом думали не так много. Нужно встретиться с ним, узнать, что он хочет, и будет ли вообще продолжать карьеру.
Я очень надеюсь, что он продолжит карьеру. Думаю, у него ещё есть незавершённые дела. Надеюсь, он будет мотивирован", — цитирует Лефсуса VG.
По словам Лефсуса, встреча с Нортугом должна пройти в марте-апреле. Состав сборной Норвегии на следующий сезон будет назван в апреле. В оставшихся этапах Кубка мира Нортуг не будет приниматься участие.
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