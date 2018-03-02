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Тренерские советы в рамках ЧР оценят выступление летающих лыжников на ОИ — Дубровский
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Тренерские советы в рамках ЧР оценят выступление летающих лыжников на ОИ — Дубровский 

Р-Спорт 2 марта 2018
Заседания тренерских советов по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью, которые дадут оценки выступлению россиян на Олимпийских играх в Пхенчхане, пройдут в рамках чемпионатов России в Нижнем Тагиле и Чайковском, заявил РИА Новости президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.
Мужская сборная России заняла седьмое место в командном первенстве на Олимпийских играх в Пхенчхане. В индивидуальных стартах у мужчин лучшим результатом стало 24-е место Дениса Корнилова на нормальном трамплине. У женщин лучший результат показала Ирина Аввакумова, занявшая четвертое место.
"Сезон пока что продолжается, 25-го числа пройдут последние этапы Кубка мира по прыжкам в Планице и Оберстдорфе, у двоеборцев — в Шонахе. После этого с 27 марта начинаются чемпионаты России, по прыжкам — в Тагиле, по двоеборью — в Чайковском, в рамках которых будут проведены тренерские советы, даны оценки выступлению на Играх, а также будут оценены сезоны в целом. После этого традиционные экспертные советы в Минспорта, числах в 10-х апреля, а там уже подготовительные мероприятия к проведению отчетно-выборной конференции. Ее даты пока нет", — заявил Дубровский по телефону.
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