ФЛГР ждёт мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и адвокаты российских атлетов находятся в ожидании мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) перед тем, как предпринимать дальнейшие шаги в судебных разбирательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ФЛГР Елену Вяльбе.

«Как я уже говорила и ранее, останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Это касается как оправданных спортсменов, так и тех трех лыжниц, с которых сняли только пожизненную дисквалификацию», — добавила Вяльбе.

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были признаны Международным олимпийским комитетом (МОК) виновными в нарушении антидопиговых правил. Апелляции ещё 11 россиян были удовлетворены частично.

Ранее сообщалось, что лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира.