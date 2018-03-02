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ФЛГР ждёт мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами
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ФЛГР ждёт мотивировочной части от CAS, чтобы определиться с дальнейшими шагами 

RT на русском 2 марта 2018
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и адвокаты российских атлетов находятся в ожидании мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) перед тем, как предпринимать дальнейшие шаги в судебных разбирательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ФЛГР Елену Вяльбе.
«Как я уже говорила и ранее, останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Это касается как оправданных спортсменов, так и тех трех лыжниц, с которых сняли только пожизненную дисквалификацию», — добавила Вяльбе.
CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были признаны Международным олимпийским комитетом (МОК) виновными в нарушении антидопиговых правил. Апелляции ещё 11 россиян были удовлетворены частично.
Ранее сообщалось, что лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира.
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