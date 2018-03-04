Хорисима и Джонсон победили в парном могуле на этапе Кубка мира в Японии 

Японец Икума Хорисима победил в парном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Тазавако (Япония). Россиянин Егор Ануфриев показал 22-й результат.
Среди женщин первенствовала американка Тесс Джонсон, опередившая в финале австралийку Бриттани Кокс.
Фристайл. Этап Кубка мира. Тазавако, Япония Мужчины. Парный могул 1. Икума Хорисима (Япония). 2. Микаэль Кингсбери (Канада). 3. Дмитрий Рейхерд (Казахстан)… 22. Егор Ануфриев (Россия). Женщины. Парный могул 1. Тесс Джонсон (США). 2. Бриттани Кокс (Австралия). 3. Лаура Граземан (Германия).