Горнолыжник Хиршер в седьмой раз выиграл большой Хрустальный глобус

После этой победы Хиршер обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. У Хиршера 1494 очка, а у его ближайшего преследователя Кристофферсена — 1205 очков. Это отставание до конца сезона норвежец не сможет ликвидировать даже теоретически.

Хиршер стал обладателем большого Хрустального глобуса в седьмой раз подряд. Также австриец выиграл малый Хрустальный глобус в слаломе и гигантском слаломе.

Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Краньска Гора, Словения Мужчины. Слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 1.49,22. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.50,44. 3. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.50,83.