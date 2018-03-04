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Горнолыжник Хиршер в седьмой раз выиграл большой Хрустальный глобус
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Горнолыжник Хиршер в седьмой раз выиграл большой Хрустальный глобус 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: ТАСС
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в специальном слаломе на этапе Кубка мира в Краньска Горе (Словения). Призёрами стали норвежец Хенрик Кристофферсен и швейцарец Рамон Ценхойзерн. Россиянин Александр Хорошилов не финишировал во второй попытке, его соотечественник Иван Кузнецов — в первой.
После этой победы Хиршер обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. У Хиршера 1494 очка, а у его ближайшего преследователя Кристофферсена — 1205 очков. Это отставание до конца сезона норвежец не сможет ликвидировать даже теоретически.
Хиршер стал обладателем большого Хрустального глобуса в седьмой раз подряд. Также австриец выиграл малый Хрустальный глобус в слаломе и гигантском слаломе.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Краньска Гора, Словения Мужчины. Слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 1.49,22. 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.50,44. 3. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.50,83.
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