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Ретивых опередил Клебо в спринте на этапе КМ в Лахти
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Ретивых опередил Клебо в спринте на этапе Кубка мира в Лахти 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Итальянец Федерико Пеллегрино и норвежка Майкен Касперсен Фалла выиграли спринтерские гонки свободным стилем на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Вторым среди мужчин стал россиянин Глеб Ретивых, опередивший на финише норвежца Йоханнеса Клебо. Ещё один россиянин Александр Большунов не смог выйти в полуфинал.
У женщин призёрами стали шведки Стина Нильссон и Анна Фальк. Из россиянок квалификацию преодолели Наталья Непряева и Наталья Матвеева, но в полуфинал они выйти не смогли.
Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап. Лахти, Финляндия Спринт. Свободный стиль. Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия). 2. Глеб Ретивых (Россия). 3. Йоханнес Клебо (Норвегия).
Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия). 2. Стина Нильссон (Швеция). 3. Анна Фальк (Швеция).
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